ليدي غاغا تتحدى المياه الباردة لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة

شاركت ليدي غاغا Lady Gaga وخطيبها تايلور كيني Taylor Kinney في تحدي المياه الباردة Polar Bear Plunge بدرجة حرارة 45 فهرنهايت ضمن فاعلية لجمع التبرعات لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة التي أقيمت عند بحيرة North Avenue ميتشيغان في شيكاغو .

وقام كيني Kinney بحمل خطيبته النجمة على ظهره وهما يستعدان للدخول في الماء البارد، وظهر الثنائي وهما خارج المياه على الشاطئ مبتلان تماماً.

يقام هذا الحدث السنوي لجمع التبرّعات للنسخة المحلية من أولمبياد ذوي الإعاقة وشارك فيه عدد كبير من زملاء تايلور Taylor في المسلسل التلفزيوني Chicago Fire بالإضافة الى الممثل فينس فون Vince Vaughn ووصل عدد المشاركين إلى 4500 شخص.

علقت ليدى غاغا Lady Gaga على الحدث على إنستقرام معبرة عن سعادتها بالأعمال ذات الهدف النبيل ولكن الأفضل من ذلك بكثير هو إظهار الدعم والمشاعر الطيبة لمن يستحق ذلك. وأضافت المغنية العالمية أنها كادت أن تتجمد من البرد وشعرت كأنها قطعة من الثلج أو جزء من البحيرة المتجمدة.

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