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واشنطن: نتفق مع مصر على محاسبة مرتكبى اغتيال هشام بركات

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واشنطن: نتفق مع مصر على محاسبة مرتكبى اغتيال هشام بركات واشنطن: نتفق مع مصر على محاسبة مرتكبى اغتيال هشام بركات
صرح نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر، بأن الولايات المتحدة تتفق مع المصرية على ضرورة محاسبة مرتكبى الهجوم الإرهابى الذى أسفر عن اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، العام الماضى، وأكد مجددا إدانة الولايات المتحدة لاغتيال النائب العام الراحل المستشار بركات.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، خلال مؤتمر للمراسلين الأجانب فى واشنطن، إن الولايات المتحدة تقف بكل حزم مع فى جهودها لمحاربة الإرهاب .

وأضاف تونر، فى أول تعليق أمريكى حول كشف وزارة الداخلية عن تفاصيل إلقاء القبض على المتهمين باغتيال المستشار بركات، أن الخارجية الأمريكية على علم بالتقارير التى تشير إلى إلقاء القبض على المشتبه فى تورطهم فى اغتيال المستشار الراحل بركات، مشيرا إلى أنه من المفهوم أنه يجرى حاليا جمع الأدلة والحقائق فى الوقت الذى لا تزال فيه تتضح المزيد من التفاصيل عن إلقاء القبض على هؤلاء المتهمين.


>الإخوان تهاجم الداخلية والإعلام بعد انكشاف تورطها فى اغتيال النائب العام

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