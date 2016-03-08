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الأرصاد: اليوم طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة فى القاهرة

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الأرصاد: اليوم طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة فى القاهرة الأرصاد: اليوم طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة فى القاهرة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس دافئ على السواحل الشمالية، مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، والرياح معتدلة تنشط على جنوب غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على

محافظات ومدن :


>الصغرى العظمى القاهرة 14 26 الإسكندرية 10 23 مطروح 13 25 بورسعيد 14 23 دمياط 14 23 بلطيم 12 23 الإسماعيلية 14 27 السويس 14 27 العريش 11 25 نخل 8 25 طابا 12 27 الطور 16 26 مرسى علم 16 29 الغردقة 15 28 شرم الشيخ 18 28 رفح 10 24 كاترين 6 24 سيوة 9 30 المنيا 11 28 الفيوم 11 27 رأس سدر 12 25 أبوسمبل 14 32 وسط الدلتا 14 26 أسيوط 11 29 سوهاج 12 30 الأقصر 13 31 أسوان 14 32 شلاتين 16 28 حلايب 18 26 الوادى الجديد 12 31 قنا 13 30 نويبع 17 28 السلوم 11 25 .

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى

كالتالى:


>الصغرى العظمى مكة المكرمة 24 36 المدينة 19 33 الرياض 17 26 المنامة 20 25 أبوظبى 21 31 الدوحة 21 26 الكويت 15 27 دمشق 8 24 بيروت 16 24 عمان 12 23 القدس 14 21 غزة 17 22 بغداد 9 24 مسقط 23 27 صنعاء 13 28 الخرطوم 25 40 طرابلس 8 21 تونس 8 19 الجزائر 6 12 الرباط 9 16 نواكشوط 19 31 وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم: الصغرى العظمى أنقرة 1 17 اسطنبول 10 16 إسلام آباد 12 27 نيودلهى 16 29 جاكرتا 25 32 بكين 1- 6 كوالامبور 25 35 طوكيو 13 21 أثينا 13 19 روما 6 14 باريس 3- 8 مدريد صفر 12 برلين صفر 8 لندن 1- 8 مونتريال صفر- 5 موسكو 1 6 نيويورك 8 واشنطن 8 21

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