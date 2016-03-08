اليوم.. وزير السياحة يغادر القاهرة للمشاركة فى فعاليات بورصة برلين

يتوجه هشام زعزوع وزير السياحة، اليوم الثلاثاء، إلى ألمانيا على رأس وفد من القطاع السياحى الحكومى والخاص للمشاركة فى فعاليات بورصة برلين، التى تعتبر أكبر بورصة سياحية فى العالم، والتى سوف تُعقد خلال الفترة من 8-12 مارس 2016.

تأتى مشاركة مصر هذا العام فى بورصة برلين، فى إطار المجهودات المبذولة لاستعادة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية وتحسين الصورة الذهنية عن المقصد السياحى المصرى، حيث ستشهد العديد من الفعاليات الجاذبة، كما أنه من المقرر أن يعقد الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة العديد من اللقاءات المهنية والإعلامية، حيث سيتم استعراض آخر تطورات الأوضاع السياحية المصرية وإبراز مستجدات الأنماط السياحية المصرية.

ومن المقرر أن يشارك القطاع السياحى المصرى هذا العام بجناح كبير تبلغ مساحته 2700 م2 يضم 74 جناحا يمثلون 52 فندقًا و12 شركة سياحية وجناحا لغرفة الغوص وجناحا لاتحاد الغرف السياحية المصرية وجناحين لمصر للطيران وجناحا لشركة إير كايرو و4 أجنحة لمحافظات الإسكندرية والأقصر والبحر الأحمر وأسوان؛ بالإضافة إلى 12 جناحا لعروض توثيق التاريخ المصرى لمكتبة الإسكندرية، فيما يعرف باسم cultrama، بالإضافة إلى بث مباشر للمقاصد السياحية المصرية Egypt now من 5 مقاصد مختلفة مع بعض العروض التفاعلية الأخرى المستخدم فيها تكنولوجيا Augmented Reality. كما سيشارك أيضا فى فعاليات البورصة بعض فرق الفنون الشعبية كفرقة أسوان وفرقة بيت العود وفرقة ستبس - فرقة ألمانية مصرية - كذلك عمل عروض الحناء و كتابة الاسم باللغة الهيروغليفية من خلال تطبيق إلكترونى، وأيضا استعراض بعض الأعمال الخزفية والنقش على النحاس.

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