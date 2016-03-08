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اليوم.. القضاء الإدارى ينظر دعوى منع أسامة الشيخ من السفر

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اليوم.. القضاء الإدارى ينظر دعوى منع أسامة الشيخ من السفر اليوم.. القضاء الإدارى ينظر دعوى منع أسامة الشيخ من السفر
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، أسامة الشيخ، لإلغاء قرار منعه من السفر.

واختصم الشيخ فى دعواه، التى حملت رقم 19274 لسنة 70 ق، النائب العام، ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة وثائق السفر والجوازات، مؤكدًا أن قرار منعه مخالف للنصوص الدستورية التى تكفل حرية التنقل.

وأوضحت الدعوى، أن النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، أصدر قرارًا فى 2011 بمنع سفر عدد من الشخصيات، من ضمنهم الشيخ، على إثر التحقيق معهم فى قضية الاستيلاء على أموال التليفزيون، وصدر حكم ضده بالحبس 5 سنوات والعزل من الوظيفة، وتم الطعن على الحكم وتمت تبرئته فى 2013.

ولفتت الدعوى، إلى أن الشيخ تقدم إلى مصلحة الجوازات بغرض السفر، إلا أنه فوجئ باستمرار إدراج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر، دون أى سند قانونى، مما أصابه بأضرار نفسية وأدبية بالغة.


>القضاء الإدارى ينظر دعوى منع أسامة الشيخ من السفر..8 مارس

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