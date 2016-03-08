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اليوم.. نظر استشكال عمال "أسمنت بنى سويف" للمطالبة بعودتهم للعمل

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اليوم.. نظر استشكال عمال "أسمنت بنى سويف" للمطالبة بعودتهم للعمل اليوم.. نظر استشكال عمال "أسمنت بنى سويف" للمطالبة بعودتهم للعمل
تستكمل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثاثاء، نظر الاستشكال المقام من عمال شركة أسمنت بنى سويف، للمطالبة بعودة عمال الشركة المضارين من قرار خصخصتها.

وكانت ذات الدعوى أقامها عمال الشركة أمام دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، وبعد التقسيم الجديد لمهام محاكم القضاء الإدارى عادت القضية إلى الدائرة الأولى بالمحكمة، واستندت دعوى الاستشكال إلى أن حكما صدر من المحكمة بعودة اثنين فقط من عمال الشركة، وإعمالا لعدالة الحكم فإنه ينبغى أن يسرى على باقى العمال.

وكانت دائرة الاستثمار قد قضت فى وقت سابق بحق عمال الشركة فى العودة، مع استمرار خصخصتها شريطة إعمال نصوص عقد بيع الشركة بعدم الإضرار بالعمال.


>تأجيل استشكال عمال "أسمنت بنى سويف" للمطالبة بعودتهم للعمل إلى 8 مارس

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