أخبار عاجلة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
القاهرة أبوظبي: بعض الذكريات وأجمل الأهداف لـ محمود الخطيب .. السبت 8 إبريل 2017 -
إنريكي بعد الهزيمة: «فخور باللاعبين» -
إيسكو يهنئ ملقا بعد الفوز على برشلونة -
مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام -
مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم -
حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
عمرو أديب: «أنا بسمع عن وصول الدعم لمستحقيه من وأنا بلبس شورت» -
«زراعة» البرلمان: «هنجوز الكلاب البلدي بالأجنبي لتوفير الدولار» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

اليوم.. الحكم فى استئناف متهمى "غرق مركب الوراق" على حبسهم من 5 لـ 7 سنوات

Google+ Print
اليوم.. الحكم فى استئناف متهمى "غرق مركب الوراق" على حبسهم من 5 لـ 7 سنوات اليوم.. الحكم فى استئناف متهمى "غرق مركب الوراق" على حبسهم من 5 لـ 7 سنوات
تنطق اليوم الثلاثاء محكمة جنح مستأنف الوراق بالحكم فى الاستئناف المقدم من جانب المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية، "غرق مركب الوراق" والتى راح ضحيته ما يقرب من 40 شخصا وإصابة 10 آخرين.

وكان دفاع المتهمين قد تقدم باستئناف على حكم محكمة جنح الوراق برئاسة المستشار محمد الحلوانى والقاضى بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 350 جنيه للمتهم الأول "حمادة.ع" والسجن المشدد 7 سنوات للمتهم الثانى محمد خالد وغرامة 650 جنيه، والسجن المشدد غيابيا 10 سنوات للمتهم الثالث رضا محمود وغرامة 300 جنيه وإلزامهم بدفع تعويض مدنى قدره 10 آلاف جنيه وذلك لاتهامهم فى قضية "غرق مركب الوراق".

وكانت نيابة الوراق تحت اشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية قد أحال ملف "غرق مركب الوراق" إلى محكمة الجنح بعد أن تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليهم، وتحريات المباحث وشرطة المسطحات المائية، جاء ذلك بعد أن أدانت التحقيقات والتحريات المهتمين بأنهم تسببوا فى قتل المجنى عليهم، بسبب الحمولة الزائدة وعدم وجود إضاءة كافية.


>- الحكم فى استئناف المتهمين فى قضية "مركب الوراق" 8 مارس

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365