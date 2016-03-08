اليوم.. نظر استشكال يطالب بتنفيذ الحكم الصادر بحل مجلس النادى الأهلى

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الثلاثاء، الاستشكال المقام من أشرف محمد أحمد الصفتى وأحمد حامد هلال عضوان عاملان بالنادى الأهلى، والحاصلان على حكم البطلان، يطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر بالدعويين 43224 و57097 لسنة 68 ق، الصادر من محكمة القضاء الإدارى بحل مجلس إدارة النادى الأهلى.

واختصم الإشكال الذى حمل رقم 26549 لسنة 70 ق، كلا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ومحافظ القاهرة ورئيس مجلس ادارة النادى الأهلى بصفتهم.

ووفقا لما جاء بالإشكال فإنه على الرغم من قد ثبت للمحكمة من واقع الاطلاع على أوراق العملية الانتخابية لاسيما محضر الفرز وجود تباين فى عدد الاصوات الباطلة قرين كل فئة من الفئات المرشحة، لما يربو على الألف صوت بما يلقى بطلان من الشك إلى نتيجة العملية الانتخابية برمتها ويجعلها غير معبرة تعبيراً صادقاً عن ارادة الجمعية العمومية.

وجاء بالإشكال أيضا أنه من الثابت فى أوراق الدعوى وملابسات إجراء الانتخابات أنه قد شابها البطلان على وجه تقضى معه المحكمة بإلغاء قرار الجهة الإدارية، فيما تضمنه من اعتماد نتيجة انتخابات النادى الأهلى للرياضة البدنية والتى أجريت يوم 28 مارس 2014 وأعلنت يوم 29 مارس 2014.

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