مقتل 21 من المليشيات الحوثية و3 من المقاومة الشعبية اليمنية

>قتل 21 من مليشيات الحوثيين وحليفهم صالح وأصيب العشرات فى الاشتباكات التى شهدتها جبهات القتال فى مدينة تعز جنوب غربى اليمن مع قوات الجيش والمقاومة وقصف طائرات دول التحالف العربى لمواقع هذه الميليشيات.

وذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكرى بتعز أن 3 من عناصر الجيش والمقاومة قتلوا فى الاشتباكات وأصيب 11 آخرون ، فيما قتل مدنيان وأصيب اثنان فى القصف العشوائى للمليشيات الحوثية على الأحياء السكنية.

وأوضحت مصادر المقاومة أن طائرات التحالف قصفت عدة مواقع للمليشيات فى مقر معسكر المخا الساحلية على البحر الأحمر التابع للواء 35 مدرع ، كما قصفت تجمعا لهم فى يختل بالمخا غربى تعز ومواقع لهم فى صالة شرقى المدينة.