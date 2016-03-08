الخميس.. حفل التخرج الثالث وتنصيب الاتحاد بكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق

أكد صلاح شريف عميد كلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق أنه تحت رعاية الدكتور عبدالحكيم نور الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة، تقيم كلية التربية النوعية احتفالية لتكريم خريجى دفعة 2014/2015، وذلك فى تمام الساعة السادسة مساء يوم الخميس المقبل 10/3/2016 بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

وأضاف الدكتور إيهاب حامد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بأنه سوف يتم أيضا تنصيب اتحاد طلاب الكلية للعام الجامعى 2015 /2016.

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