تطوير 55 وحدة صحية بالبحيرة بتكلفة 64 مليون جنيه للعمل بشكل نموذجى

أكد الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على تكثيف الجهود من أجل تقديم الخدمات الطبية بصورة جيدة خاصة بالقرى المحرومة والأكثر احتياجا.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "أنه تم الانتهاء من تطوير 55 وحدة صحية بالمحافظة بتكلفة قدرها 64 مليون جنيه لتعمل بشكل نموذجى.

كما تم الانتهاء من تجهيز 111 وحدة صحية لتطبيق برنامج منظومة الرعاية الصحية لغير القادرين مجانا والتى تتضمن خدمات تنظيم الأسرة، والتطعيمات الدورية ورعاية الأمومة والطفولة وعيادات الأسنان، بالإضافة إلى التثقيف الصحى بالوحدات الصحية والزيارات المنزلية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه جار تحويل عدد من مستشفيات التكامل القروى إلى مراكز متخصصة لخدمة اهالى المحافظة ومنها مستشفى دنشال التابعة لمركز دمنهور والتى تم تحويلها إلى مركز تخصصى لعلاج الكبد ومستشفى دمسنا التابع لمركز أبو حمص والتى تم تحويلها إلى مستشفى تخصصى للأطفال.

وكذلك تحويل مستشفى نديبة التابعة لمركز دمنهور إلى مركز متخصص للغسيل الكلوى وتحويل مستشفى أفلاقة بدمنهور إلى مركز لمواجهة الإعاقة الذهنية.