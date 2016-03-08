ضبط فرنسى بحوزته أسلحة بيضاء وأزياء عسكرية بالمغرب

تمكن أمن مطار فاس سايس بالمغرب، مساء اليوم، من ضبط مواطن فرنسى، عقب اكتشاف قنينة غاز وأسلحة بيضاء وأزياء عسكرية فى حقائبه.

وكشفت مصادر أمنية - للموقع الإخبارى المغربى لـLe360 - أنه من تم ضبطه يدعى بروستيل مانوييل بيير أنجلو ويبلغ من العمر 34 سنة، ومعروف بأفكاره المتشددة، والتى كانت سببا فى طرده من سلك الجندية، كما أنه خبير متفجرات، وكان وزير الداخلية الفرنسى، بيرنار كازنوف، قد أصدر فى حقه خلال نوفمبر الماضي، قرارا بالإقامة الجبرية.

وأضاف المصدر أن المواطن الفرنسى كان قادما من مدينة نانت، وأن الأمن المغربى بمطار فاس سايس، حجز لديه 5 سكاكين من أنواع مختلفة وسيفا وقنينة غاز وأزياء عسكرية.