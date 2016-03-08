أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
عمرو أديب: «أنا بسمع عن وصول الدعم لمستحقيه من وأنا بلبس شورت» -
«زراعة» البرلمان: «هنجوز الكلاب البلدي بالأجنبي لتوفير الدولار» -
وكيل «زراعة البرلمان» عن «مدارس تزاوج الكلاب»: هنجوز البلدي بالأجنبي -
برهامي: فتاة التحرش بالشرقية «مُجرمة» نزعت حياءها وطهارتها -
عمرو أديب: «الأسعار تخض.. الناس هتاكل منين وتعيش إزاي؟» -
مساء dmc - د/ السيد البدوي: الاستثمار أمن قومي .. والمستثمر الأجنبي لا يتحمل مانتحمله -
الشرطة النرويجية: العثور على طرد مفخخ في وسط العاصمة واعتقال مشتبه به -
محافظ الجيزة يتحدث عن تطوير الشوارع لذوي الاحتياجات الخاص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ضبط فرنسى بحوزته أسلحة بيضاء وأزياء عسكرية بالمغرب

Google+ Print
ضبط فرنسى بحوزته أسلحة بيضاء وأزياء عسكرية بالمغرب ضبط فرنسى بحوزته أسلحة بيضاء وأزياء عسكرية بالمغرب

تمكن أمن مطار فاس سايس بالمغرب، مساء اليوم، من ضبط مواطن فرنسى، عقب اكتشاف قنينة غاز وأسلحة بيضاء وأزياء عسكرية فى حقائبه.

وكشفت مصادر أمنية - للموقع الإخبارى المغربى لـLe360 - أنه من تم ضبطه يدعى بروستيل مانوييل بيير أنجلو ويبلغ من العمر 34 سنة، ومعروف بأفكاره المتشددة، والتى كانت سببا فى طرده من سلك الجندية، كما أنه خبير متفجرات، وكان وزير الداخلية الفرنسى، بيرنار كازنوف، قد أصدر فى حقه خلال نوفمبر الماضي، قرارا بالإقامة الجبرية.

وأضاف المصدر أن المواطن الفرنسى كان قادما من مدينة نانت، وأن الأمن المغربى بمطار فاس سايس، حجز لديه 5 سكاكين من أنواع مختلفة وسيفا وقنينة غاز وأزياء عسكرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365