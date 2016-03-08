قوة عسكرية مشتركة لتأمين الحدود السودانية الأثيوبية

>أعلن وزير الدفاع السودانى، الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، استعداد وزارته للعمل المشترك مع دولة أثيوبيا من خلال لجان أو تكوين قوة عسكرية مشتركة لتأمين الحدود بين البلدين، لتبادل المنافع المشتركة وإتاحة الفرصة لتنمية الحدود.

وأكد بن عوف - خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره وزير الدفاع الأثيوبى سراج فقسا، اليوم الاثنين، فى ختام فعاليات الاجتماع الـ14 للجنة الفنية السودانية الأثيوبية- التزام السودان بتنفيذ جميع مخرجات اللجنة الفنية السودانية الأثيوبية المشتركة بالشكل الذى يضمن سيادة وأمن واستقرار البلدين، ولأجل مصلحة الشعبين.

وقال "إن السودان وأثيوبيا تربطهما علاقة إستراتيجية فى كل المجالات خاصة المجال العسكري، الذى يهدف إلى تأمين واستقرار الحدود فى البلدين"، مؤكدا عمق ومتانة تلك العلاقات على مستوى قيادة البلدين.

وأضاف "ناقشنا ما اتفقنا عليه فى السابق وكذلك مسألة تطوير الاتفاقيات بين البلدين، وفى السياق، أكد وزير الدفاع الأثيوبي، سراج فقسا، حرص بلاده على إنفاذ مخرجات اللجنة الفنية، وقال "إن الاجتماع يهدف إلى تقييم حاجاتنا المشتركة لمصلحة بلدينا"، لافتا إلى إن حدود الدولتين آمنة الآن بفضل الجهود الأمنية المشتركة.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع الجانب السودانى على تفعيل التعاون فى المجال العسكري، خاصة فى مجالات تبادل الخبرات والتدريب.