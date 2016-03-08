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كلب ضال يعقر 14 طفلا بسوهاج.. والأهالى يقتلونه

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كلب ضال يعقر 14 طفلا بسوهاج.. والأهالى يقتلونه كلب ضال يعقر 14 طفلا بسوهاج.. والأهالى يقتلونه
استقبل مستشفى سوهاج العام، مساء أمس الاثنين، 14 طفلا من قرية أولاد عزاز دائرة مركز سوهاج تتراواح أعمارهم ما بين 5 إلى 13 سنة مصابين بجروح قطعية متفرقة بالجسم، عقرهم كلب ضال أثناء تواجدهم بالشارع، فيما قام الأهالى بقتل الكلب.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مركز شرطة سوهاج يفيد بإصابة 14 طفلا بعقر كلب بالقرية دائرة المركز.

بالإنتقال والفحص، تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى ،مدير إدارة المباحث الجنائية، وصول (محمد علاء حسن 15 سنة ،ومحمد علي عبد العزيز12 ‏سنة ،رضوان ناصر السيد 13سنة ، خالد أحمد السيد12 سنة ‏،عبد الكريم محمد عبد المنعم 10 سنة،حسن حسني محمد 12 سنة ‏،محمد علي أحمد 15 سنة ،أحمد محمد عزاز 15 سنة ‏، أحمد محمد حماد 10 سنة ، يوسف رأفت عبد الجابر 7 ‏سنوات، على رمضان أحمد عبد الفتاح 5 سنوات ، سيد عبد الناصر السيد 16 ‏سنة ، عامر عوض عباده 5 ‏سنوات، محمد علي عباده حسن 9 سنوات)، إلى المستشفى العام بسوهاج ويقيمون جميعاً بناحية أولاد عزاز دائرة المركز مصابين بجروح قطعية متفرقة ‏بالجسم، إدعاء عقر كلب ضال، وتم تقديم العلاج اللازم لهم وإعطائهم المصل الخاص بعض الكلب.

فيما تم تحويل الأخير لمستشفى سوهاج الجامعى لإصابته بعقر بالوجه لتلقى العلاج، و بسؤال والده 33 سنة مشرف أمن بمستشفي سوهاج العام، قرر حدوث ‏إصابته نتيجة عقر كلب ضال، وأشار إلى تخلص القرية من الكلب وقتله.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1605 إداري المركز لسنة 2016 وجار العرض علي النيابة العامة.
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