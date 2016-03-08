أستاذ كبد يحذر من أدوية الحموضة والقلب وحبوب منع الحمل مع علاجات فيروس C

حذر الدكتور محمود البندارى أستاذ الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية بكلية الطب جامعة المنصورة، من تناول أدوية أخرى أثناء العلاج بعقارات فيروس سى.

وأوضح الدكتور محمود البندارى، أن هذه الأدوية تقلل فاعلية علاجات "سى"، مشيرا إلى أنه فى الفترة الماضية كانت نسبة التحور من عقار السوفالدى ضعيفة وليس لها أى تأثير.

وطالب أستاذ الكبد والجهاز الهضمى المريض بأن يخبر طبيب الكبد المتخصص بجميع الأدوية التى يتناولها، لأن هناك تفاعلات كثيرة تقلل من كفاءة أدوية علاج فيروس سى مثل مضادات الحموضة، وحبوب منع الحمل وأدوية القلب.

وتابع البندارى: هناك اعتقاد خاطئ عند كثير من مرضى فيروس سى وهو الامتناع عن تناول بعض الأطعمة كالبروتينات فى المراحل الأولى للمرض والتى لا يعانى فيها المريض من أى تليف أو فشل كبدى، موضحا أن هذا يؤدى إلى سوء تغذية، ولا يوجد أى موانع لتناول الأطعمة الصحية، ولا ينبغى منع تناول الأغذية إلا بأمر الطبيب والامتناع عن تناول البروتينات لا ينطبق إلا على مرضى الفشل الكبدى.

وأكد أستاذ الكبد والجهاز الهضمى أن كثيرا من الناس يتناولون أدوية لأمراض مختلفة وصفها لهم أطباء غير متخصصين مشيرا إلى ضرورة الالتزام التام بالجرعات المحددة من علاجات فيروس سى فى مواعيدها طبقا للبروتوكول العلاجى.

وقال الدكتور محمود البندارى، إن تناول هذه الأدوية هو سبب الاعتقاد الخاطئ بأن أدوية فيروس سى غير فعالة ومؤكدا أن التناول الخاطئ للأدوية وعدم الالتزام بالبروتوكول العلاجى قد يؤدى لحدوث انتكاسة، وتحور للفيروس خصوصا مع الأدوية الجديدة الموجودة حاليا.

- مؤتمر الكبد يفجر قضية "المنتكسين" ويوصى بإدخال تحليل"RAV" لمصر

- استشارى كبد: طرح أجيال جديدة من علاجات فيروس C يونيو المقبل