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"الزراعة" تخاطب 3 وزارات لمنع توصيل المرافق للعقارات المقامة على أرض زراعية

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"الزراعة" تخاطب 3 وزارات لمنع توصيل المرافق للعقارات المقامة على أرض زراعية "الزراعة" تخاطب 3 وزارات لمنع توصيل المرافق للعقارات المقامة على أرض زراعية
قال المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة فى تصريحات لـ"اليوم السابع "،إن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة ،أرسل خطابات لكل من وزارات الكهرباء ، والتنمية المحلية ، والداخلية ، بالإضافة للمحافظين لملاحقة مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية ، وعدم توصيل المرافق للعقارات المخالفة المقامة عليها.

وأوضح سيد عطية ،أنه تم تعميم منشور تعليمات رئاسة الجمهورية الصادر من مجلس الوزراء، على جميع مديريات الزراعة بعدم توصيل جميع المرافق من كهرباء ومياه لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية، للحد من هذه الظاهرة والحفاظ على الرقعة الزراعية الخصبة التى تهدد الأمن الغذائى، بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظين.


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