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18 مارس.. تشغيل أول خط طيران بين شرم الشيخ ومدينة "ألماتى" الكازاخستانية

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18 مارس.. تشغيل أول خط طيران بين شرم الشيخ ومدينة "ألماتى" الكازاخستانية 18 مارس.. تشغيل أول خط طيران بين شرم الشيخ ومدينة "ألماتى" الكازاخستانية
أعلنت الشركة المصرية ( جى آى تى ) المشغلة لخط الطيران بين و كازاخستان، عن إطلاق رحلة أسبوعية بين مدينة "ألماتى" الكازاخستانية و"شرم الشيخ" المصرية بدءا من 18 مارس 2016 وحتى آخر أكتوبر 2016.

وقال محمد عبد الفتاح شعيرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية المنظمة للخط "جى اى تى"، إن تسويق هذا الخط بدأ منذ 6 أشهر، وذلك بفتح فرع للشركة فى مدينة ألماتى العاصمة التجارية لدولة كازاخستان لضمان استمرارية تشغيله لفترة طويلةـ ولخدمة الأغراض التجارية والتصديرية والسياحية و بين البلدين .

ومن جانبه أكد سامح سعد المستشار التسويقى لشركة "جى آى تى " أنه تم إعداد خطة تسويقية واعدة للتسويق ونقل أكبر حركة سياحية بين البلدين ولتشغيل مقاصد سياحية جديدة، وأيضا تعريف السائح الكازاخى بالسياحة الثقافية فى الأقصر وأسوان للاستفادة من الأعداد السياحية المنتظر قدومها لمصر نظرا للعلاقات التاريخية بين البلدين.


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مصر 365

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