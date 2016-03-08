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حسام مغازى: تسلمنا أرض نادى "الرى" فى الزمالك بعد إزالة مخالفاته

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حسام مغازى: تسلمنا أرض نادى "الرى" فى الزمالك بعد إزالة مخالفاته حسام مغازى: تسلمنا أرض نادى "الرى" فى الزمالك بعد إزالة مخالفاته
أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن اللجنة القانونية التابعة لوزارة الرى، تسلمت أرض نادى الرى بعد فسخ التعاقد مع إحدى الشركات، التى استأجرته منذ عدة سنوات، وخالفت شروط الترخيص، وقامت بالتعدى على نهر النيل، حيث تم عمل محضر استلام فى شرطة المسطحات المائية.

وأضاف "مغازى" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه سيتم الاستفادة من أرض النادى التى تصل مساحتها الى حوالى 2000 متر مربع بشارع أبو الفدا بالزمالك، مشيرا الى أنه تم اعداد مخطط وسيتم الاعلان عنه خلال الفترة المقبلة لصالح الوزارة.


>بالصور.. حماية النيل تشن حملة إزالة لنادى "الرى" بالزمالك

بالفيديو والصور..العاملون بنادى الرى بالزمالك يعوقون تنفيذ إزالة تعدياتهم على النيل

بالصور.. قطاع حماية النيل يزيل جميع مخالفات نادى الرى بمساحة 2000 متر

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