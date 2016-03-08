القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى بطلان قرار تعيين محمود طاهر رئيساً للأهلى

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، ، اليوم الثلاثاء،الدعوى المقامة من أشرف محمد الصفتى المحامى، والتى تطالب بإلغاء قرار وزير الرياضة بتعيين مجلس إدارة للنادى برئاسة محمود طاهر بعد حكم حل مجلس الادارة .

كان أشرف محمد المحامى اقام دعوى حملت رقم 26542 لسنة 70 قضائية، ضد وزير الرياضة، مطالباً بوقف قرار وزير الرياضة بتعيين مجلس إدارة للنادى برئاسة محمود طاهر.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، قررت التنحى عن

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