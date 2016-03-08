الصحة: "المركزى" وافق على توفير الدولار لشراء الأدوية كأولوية بعد الأغذية

أكد الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، أن وزير الصحة خاطب محافظ البنك المركزى لتوفير الدولار لشراء الأدوية كأولوية ثانية بعد المنتجات الغذائية وتمت الموافقة من جانب البنك.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أن محافظ البنك المركزى متجاوب مع طلبات الوزارة لتوفير الدولار لشراء احتياجات البلاد من الأدوية المستوردة ، وتابع "خلال الاسبوعين الماضيين تدخل البنك المركزى 3 مرات لتوفير الدولار لشراء 3 شحنات دوائية".

وأضح مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة أنه تواصل مع عدد من الشركات خلال الفترة الماضية لمعرفة ما إذا كان هناك أزمة فى توفير الدولار أم لا وجاء الردود بأنة لا توجد أزمة فى الوقت الراهن والأدوية متوفرة حتى الآن .

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