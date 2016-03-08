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"مستقبل وطن": الحزب سينافس على رئاسة 6 لجان بالبرلمان ووكالة 19 أخرى

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"مستقبل وطن": الحزب سينافس على رئاسة 6 لجان بالبرلمان ووكالة 19 أخرى "مستقبل وطن": الحزب سينافس على رئاسة 6 لجان بالبرلمان ووكالة 19 أخرى
قال محمود يحيى، وكيل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن حزبه سينافس على رئاسة 6 لجان فى البرلمان، وهى لجان " الطاقة، والتعليم، والصحة، والسياحة، والمشروعات الصغيرة، الخطة والموازنة".

وكشف عن الأسماء التى تنافس على رئاسة اللجان وهم : " هشام عبد الواحد لرئاسة لجنة لخطة والموازنة، عادل عامر للتعليم، إبراهيم حمودة للسياحة، عصام القاضى للصحة، نضال السعيد للمشروعات الصغيرة، عصام بركات للجنة الطاقة".

وأضاف وكيل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن فى تصريحات خاصة، أن الحزب سينافس على وكالة 19 لجنة بالبرلمان، أبرزهم لجان "الشباب والرياضة ويترشح لها الدكتور محمود حسين، والنائب عبد الوهاب خليل لوكالة لجنة الإسكان، وعبد الهادى بعجر للنقل والمواصلات، وعاطف ناصف للخطة والموازنة".


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