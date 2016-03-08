رواد "تويتر" يحتفلون باليوم العالمى للمرأة فى هاشتاج يتصدر الموقع

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صباح اليوم الثلاثاء، هاشتاج بعنوان "اليوم العالمى" احتفالاً باليوم العالمى للمرأة، إذ تصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً بالموقع.

وتنوعت التغريدات بين الجادة والساخرة وبين إيجابية أو سلبية كالتالى "ليه فى يوم عالمى واحد ! المرأه مكرمه ومعززه فى الاسلام فى جميع ايام العام"، "من العار حقيقة أن يكون للمرأة يوم ؛ للمرأة حياة، حياة كاملة؛ فلتعش الحياة لها ابداً وشكراً"، "احب اقول انهم فى اليونان القديمة كانوا بيهنوا المرأه لدرجه انهم استفتوا مره على كونها انسان من عدمه أحمدوا ربنا".

وتابع المغردون "لم تُخلق إمرأة ليكسرها رجُل، خُلقت إمرأة لتنجبك ثم تربيك لتصبح رجلاً"، "مايدروش أنه لها سوره كامله فى اطهر كتاب ايام ماكانت مستعبده عندهم...المراه ليس لها يوم"، "تحيه للكل مرأة فى حياتنا وخاصة #امى ربنا يبارلكلننافى عمرها وجدتى لامى الست مهما احكى عنها الواقع كانت تستحق اكتر"، "حملة تزوجوا 4.. معا لإسعاد نساء العالم".

"جوجل" يحتفل باليوم العالمى للمرأة

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