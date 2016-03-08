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التيار الديمقراطى يناقش مبادرة صباحى غدا.. وتشديد على حضور رؤساء أحزابه

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التيار الديمقراطى يناقش مبادرة صباحى غدا.. وتشديد على حضور رؤساء أحزابه التيار الديمقراطى يناقش مبادرة صباحى غدا.. وتشديد على حضور رؤساء أحزابه
قال مدحت الزاهد، عضو المجلس الرئاسى للتيار الديمقراطى إن هناك تشديدا على ضرورة حضور رؤساء أحزاب التيار الديمقراطى خلال الاجتماع المقرر عقده، غدا الأربعاء، بمقر حزب العدل، لمناقشة المبادرة التى صدرت عن المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى، عضو المجلس الرئاسى للتيار.

وأضاف "الزاهد" فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن الاجتماع سيناقش الأطر التى يستكمل التيار الديمقراطى عمله من خلالها ، كما سيبحث مبادرة اللجنة التحضيرى لتوحيد القوى المدنية، ومناقشة مستقبل التيار الديمقراطى فى ظل التغيرات السياسية، علاوة على مستقبل العمل بين أحزاب وأفراد المجلس الرئاسى للتيار.

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