مقتل 76 من "داعش" فى الموصل بقصف لطيران التحالف الدولى

>قصف طيران التحالف الدولى تجمعين لمسلحى تنظيم (داعش) الإرهابى، أسفر عن مقتل 76 إرهابيًا فى الموصل مركز محافظة نينوى شمال غربى العراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أمس الاثنين أن قيادة القوة الجوية العراقية نفذت 7 طلعات فيما نفذ طيران الجيش 16 طلعة على مختلف قواطع العمليات.

كما نفذ طيران التحالف الدولى 6 طلعات جوية شملت مناطق الموصل بنينوى والشرقاط بصلاح الدين وعين الأسد والحبانية والكرمه بالأنبار، أسفرت عن تدمير منصة صواريخ وأربع مواقع قتالية وقاذف هاون وخطى امداد وسيارة وسلاح ثقيل للتنظيم.

وأشارت الخلية إلى أنه وفقًا لمعلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية استهدفت طائرات التحالف تجمعًا لمسلحى "داعش" فى منطقة الكسك بمحافظة نينوى، حيث قصفت رتلا لداعش كان متجها من منطقة العياضية باتجاه الكسك مماأسفر القصف عن مقتل 70 إرهابيًا وتدمير 12 سيارة مختلفة الأنواع.

وقصف طيران التحالف أيضًا رتلاً لداعش فى قرية خورسباد فى نينوى أدى إلى مقتل 6 إرهابيين وإصابة 12 وتدمير أربع سيارات تابعة للتنظيم.

>على صعيد آخر، أعلنت السفارة الأمريكية بالعراق أن الجيش الأمريكى يدرب البحرية العراقية وتطوير قدراتها، وذكر بيان للسفارة أن البحارة العراقيين يتلقون التدريب على الأسلحة وممارسة الرماية البحرية بالمشاركة مع القوات الأمريكية.

وأشار إلى ان التدريبات تأتى فى إطار التدريبات التى تقوم بها البحرية وخفر السواحل الأمريكى مع حلفائها فى المنطقة للمساعدة فى تطوير القدرات وهزيمة تنظيم داعش.