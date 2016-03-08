استجابة لـ"اليوم السابع".. طبيبان يتكفلان بنفقات علاج "رضوى اليتيمة"

فى استجابة سريعة لما نشر فى "اليوم السابع" بعنوان: بالصور.. الطفلة اليتيمة "رضوى": "محتاجة عملية فى القلب والمستشفيات مرمطتنى".. قالت أسرة "رضوى" لـ"اليوم السابع" إنها تلقت اتصالا تليفونيا من طبيب بإحدى مستشفيات القوات المسلحة- رفض ذكر اسمه- وتبرع بتكاليف علاج "رضوى" وإجراء عملية القلب بمركز الدكتور العالمى مجدى يعقوب بأسوان، فيما تواصل طبيب آخر يعمل بإحدى الدول العربية ورفض ذكر اسمه مع أسرة المريضة وتبرع بتكلفة مصاريف السفر بالطيران ذهاب وعودة وإقامة "رضوى" ومرافقيها بأحد فنادق أسوان طول فترة علاجها.

كان "اليوم السابع" نشر تقريرا جاء فيه: رضوى مجدى تناشد المسئولين للمرة الثانية قائلة: نفسى أعيش ومحتاجة إجراء عملية دقيقة لإنقاذ قلبى الذى يصارع الموت دون سند بعد فقدان أبواى منذ 16عاما، وأنا أتألم من الوجع مابين ألم قلبى ومرمطة المستشفيات الحكومية التى رفضت علاجى وتهكم المستشفيات الخاصة على فقرى".

وقبل أن يتوقف قلب الطفلة اليتيمة يناشد المسئولين بإنقاذها من شبح الموت الذى يطاردها مع كل نبضة قلب عليل ونفس ضعيف، وقالت رضوى مجدى عبد المنعم رزق، 16 سنة المقيمة فى محافظة القليوبية - الخانكة -عرب العيادة، أنا يتيمة الأبوين وليس لى أخ أو أخت، أو معاش أنفق على علاجى منه، وأعيش مع زوجة خالى التى ترعانى مع أبنائها وهم اسرة فقيرة دون دخل ثابت أو معاش".

- بالصور.. الطفلة اليتيمة "رضوى": "محتاجة عملية فى القلب والمستشفيات مرمطتنى"