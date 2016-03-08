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النظر فى تجديد حبس 8 من عناصر الاخوان بسوهاج لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية

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النظر فى تجديد حبس 8 من عناصر الاخوان بسوهاج لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية النظر فى تجديد حبس 8 من عناصر الاخوان بسوهاج لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية
تنظر اليوم الثلاثاء النيابة الكلية بسوهاج تحت اشراف المستشار أسامة عبد السلام رئيس النيابة الكلية تجديد حبس 8 من عناصر الاخوان بعد اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

ووجهت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات بدون تصريح.


>تجديد حبس إخوانى 15 يومًا بسوهاج لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية

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