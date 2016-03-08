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حبس ثلاثة أشقاء لاتهامهم بقتل شقيقتهم لسوء سلوكها بالجيزة

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حبس ثلاثة أشقاء لاتهامهم بقتل شقيقتهم لسوء سلوكها بالجيزة حبس ثلاثة أشقاء لاتهامهم بقتل شقيقتهم لسوء سلوكها بالجيزة
أمر المستشار أحمد الحمزاوى رئيس نيابة شمال الجيزة بحبس 3 أشقاء قاموا بقتل شقيقتهما 4 أيام على ذمه التحقيقات.

كان قد تلقى العقيد إيهاب شلبى مفتش مباحث شمال الجيزة، بلاغًا من عامل أفاد فيه باختفاء ابنته البالغة من العمر 17 عامًا، وحرر محضر بغيابها بقسم شرطة الوراق.

وخلال جمع المعلومات للتوصل لسبب اختفاء الفتاة، ورد بلاغ يفيد بالعثور على جثة ملقاة بمنطقة زراعية بقرية طناش، وبانتقال العميد محمد عبد التواب رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، إلى محل الواقعة، تبين أن الجثة المعثور عليها هى الفتاة المحرر بغيابها محضر، وأنها مقيدة بالحبال وتم استخدام لاصق طبى فى كتم أنفاسها حتى فارقت الحياة.

وبإجراء التحريات تبين للرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، أن المجنى عليها سيئة السلوك، وأن 3 من أشقائها قرروا قتلها، فاستدرجوها إلى منزل أحدهم وقيدوها بالحبال وكتموا أنفاسها بلاصق طبى حتى فارقت الحياة، ثم نقلوا جثتها إلى منطقة زراعية وتخلصوا منها.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، فتم إخطار اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذى أحالهم إلى النيابة للتحقيق.


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مصر 365

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