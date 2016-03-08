افتتاح فعاليات الدورة التدريبية "بنك المعرفة المصرى" بجامعة سوهاج

فى إطار المبادرة الرئاسية "مشروع بنك المعرفة المصرى" التى قام بتدشينها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 14 نوفمبر 2015، ونظراً لما يمثله المشروع من أهمية قصوى فى إتاحة المصادر المعرفية والتعليمية والثقافية والبحثية من خلال أكبر دور النشر والإنتاج العالمية وبيوت الخبرة المتخصصة، سيتم اليوم الثلاثاء افتتاح الدورة التدريبية الخاصة " بنك المعرفة المصرى " بجامعه سوهاج، صرح بذلك د. نبيل نور الدين رئيس الجامعة والذى أكد على أهميه هذا الحدث، حيث سيحاضر فيها وفد من المجلس الاستشارى الرئاسى بالاشتراك مع وحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأوضح الدكتور محمود السيد عباس مدير وحده المكتبة الرقمية بالجامعة أن هذا المشروع يعتبر أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم ويهدف إلى نشر المعرفة للسادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلاب الجامعة عن طريق الاستفادة من كافه المصادر المتاحة من الأبحاث والدراسات العلمية وقواعد البيانات الدولية على المستوى الوطنى من خلال بوابه الكترونية موحدة.