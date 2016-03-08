افتتاح فعاليات الدورة التدريبية "بنك المعرفة المصرى" بجامعة سوهاج

فى إطار المبادرة الرئاسية "مشروع بنك المعرفة المصرى" التى قام بتدشينها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 14 نوفمبر 2015، ونظراً لما يمثله المشروع من أهمية قصوى فى إتاحة المصادر المعرفية والتعليمية والثقافية والبحثية من خلال أكبر دور النشر والإنتاج العالمية وبيوت الخبرة المتخصصة، سيتم اليوم الثلاثاء افتتاح الدورة التدريبية الخاصة " بنك المعرفة المصرى " بجامعه سوهاج، صرح بذلك د. نبيل نور الدين رئيس الجامعة والذى أكد على أهميه هذا الحدث، حيث سيحاضر فيها وفد من المجلس الاستشارى الرئاسى بالاشتراك مع وحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح الدكتور محمود السيد عباس مدير وحده المكتبة الرقمية بالجامعة أن هذا المشروع يعتبر أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم ويهدف إلى نشر المعرفة للسادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلاب الجامعة عن طريق الاستفادة من كافه المصادر المتاحة من الأبحاث والدراسات العلمية وقواعد البيانات الدولية على المستوى الوطنى من خلال بوابه الكترونية موحدة.