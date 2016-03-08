"صحة المنيا" تعقد اجتماعا لمكافحة "فيروس زيكا" غدا

تعقد محافظة المنيا غدا الأربعاء اجتماعا موسعا بالتعاون مع مديرية الصحة حول فيروس زيكا وذلك ضمن برنامج المكافحة المتكاملة، بمشاركة رؤساء مجالس المدن التسع ومدير شئون البيئة ومديرية الطب البيطرى ووكلاء وزارات الأوقاف والرى ومدير قناة الصعيد وإذاعة شمال الصعيد.

وأوضح دكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة أن الاجتماع يناقش جهود الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بالمديرية من أعمال الرصد والمكافحة المتكاملة للطور اليرقى والطور البالغ للبعوض الناقل للمرض وذلك فى الأماكن الموجود بها برك ومستنقعات، مما يشكل خطرا يتسبب عنه ارتفاع كثافة البعوض وظهور الأمراض المنقولة بواسطة الحشرات، كما يتناول الاجتماع شرحا لأوجه التعاون بين الأجهزة المعنية ومديرية الصحة فى القضاء والمكافحة على الحشرات خاصة مع قرب فصل الصيف.

"حمى زيكا" فى ندوة علمية فى كلية الآداب بجامعة أسيوط اليوم