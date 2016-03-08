11 مارس.. "المرشدين السياحيين" يصوتون على آلية تحديد أجورهم بالبحر الأحمر

أعلن بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر عن انعقاد جمعية عمومية للمرشحين بالبحر الأحمر يوم 11 مارس، للتصويت على آلية تحديد أجور المرشدين للفترة القادمة كنظرية مستقبلية متفائلة وذلك بمجمع إعلام الغردقة.

وأكد أبو طالب لـ"اليوم السابع"، أن سيتم إعلام غرفة الشركات بما تقرره الجمعية العمومية وكذلك مناقشة مطالب مرشدى البحر الأحمر للجمعية العمومية العامة التى ستعقد 26 مارس الجارى بمركز مؤتمرات جامعة الأزهر والتى من المنتظر أن يتم التصديق بها على تعديل قانون الإرشاد السياحى، وإقرار اللائحة الداخلية مما يعد إعادة هيكلة لمهنة الإرشاد السياحى بما يواكب العصر.

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