أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

مقتل صحفي وإصابة أخرين في إنفجار اسطوانة بوتاجاز بميدان الشهداء ببورسعيد

  • 7
Google+ Print
مقتل صحفي وإصابة أخرين في إنفجار اسطوانة بوتاجاز بميدان الشهداء ببورسعيد مقتل صحفي وإصابة أخرين في إنفجار اسطوانة بوتاجاز بميدان الشهداء ببورسعيد

لقي مراسل صحفي مصرعه ، وأصيب 2 أخرين بعد إنفجار أنبوبة بوتاجاز لأحد الباعة الجائلين في تظاهرات ميدان الشهداء ببورسعيد .

وأكد شهود عيان أن الإنفجار أطاح برأس مواطن ، وأدى إلى إصابة إثنين أخرين ، وأنهما في حالة خطرة .

وأسرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين ، فيما لم تحدد الهيئة عددهم حتى الأن .

وقد خرجت في بورسعيد   ثلاث مظاهرات الاولي من مسجد مريم يتقدمهم “جورج اسحق” الناشط السياسي  و مظاهر ة آخرى  لألتراس سوبرجرين و تقدمهم  والد السجين في أحداث مبارة الأهلي  محمد حمص و  الأخرى من بورفؤاد و يتقدمها حسن رزق الناشط السياسي.

ويهدف جورج  إسحاق من مشاركته فى فاعليات تمرد ببورسعيد إلى حث المواطنيين على النزول يوم 30 /6  لرفض الاخوان .

وقام المتظاهرون  برفع علم  وقد مرت المظاهرة بشارع الثلاثينى بوسط مدينة بورسعيد و شاركت فيها العشرات من السيدات وبعض شباب ألتراس النادى المصرى مرددين يسقط “حكم المرشد” .

والتحمت المظاهرات الثلاث في  شارع سعد زغلول  و هتفوا هتافات موحدة  منها السعب يريد تغيير النظام و ارحل يوم 30 العصر الشعب هيحكم مصر  .

و اتجهت المظاهرة التي ضمت آلاف إلي مجموعة أخرى كانت تنظر هم في  ميان الشهداء .

و قام المتظاهرون بالتلاحم مع ضباط الشر طة و قدموا التحية لكل سيارة شرطة تمر أمامهم  بعد أن كانوا يحطمونها

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر