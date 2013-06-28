مقتل صحفي وإصابة أخرين في إنفجار اسطوانة بوتاجاز بميدان الشهداء ببورسعيد

لقي مراسل صحفي مصرعه ، وأصيب 2 أخرين بعد إنفجار أنبوبة بوتاجاز لأحد الباعة الجائلين في تظاهرات ميدان الشهداء ببورسعيد .

وأكد شهود عيان أن الإنفجار أطاح برأس مواطن ، وأدى إلى إصابة إثنين أخرين ، وأنهما في حالة خطرة .

وأسرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين ، فيما لم تحدد الهيئة عددهم حتى الأن .

وقد خرجت في بورسعيد ثلاث مظاهرات الاولي من مسجد مريم يتقدمهم “جورج اسحق” الناشط السياسي و مظاهر ة آخرى لألتراس سوبرجرين و تقدمهم والد السجين في أحداث مبارة الأهلي محمد حمص و الأخرى من بورفؤاد و يتقدمها حسن رزق الناشط السياسي.

ويهدف جورج إسحاق من مشاركته فى فاعليات تمرد ببورسعيد إلى حث المواطنيين على النزول يوم 30 /6 لرفض الاخوان .

وقام المتظاهرون برفع علم مصر وقد مرت المظاهرة بشارع الثلاثينى بوسط مدينة بورسعيد و شاركت فيها العشرات من السيدات وبعض شباب ألتراس النادى المصرى مرددين يسقط “حكم المرشد” .

والتحمت المظاهرات الثلاث في شارع سعد زغلول و هتفوا هتافات موحدة منها السعب يريد تغيير النظام و ارحل يوم 30 العصر الشعب هيحكم مصر .

و اتجهت المظاهرة التي ضمت آلاف إلي مجموعة أخرى كانت تنظر هم في ميان الشهداء .

و قام المتظاهرون بالتلاحم مع ضباط الشر طة و قدموا التحية لكل سيارة شرطة تمر أمامهم بعد أن كانوا يحطمونها