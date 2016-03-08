جامعة الإمام تنظم ورشة عمل حول الإشكالات بمجال الإعجاز العلمي في القرآن والسنة

نظم معهد دراسات الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ورشة عمل عن طريق الإنترنت بعنوان "الإشكالات والأخطاء التي تعترض العمل في مجال الإعجاز العلمي في القرآن والسنة".

وتأتي الورشة ضمن ورش العمل التي يقيمها المعهد حول بناء معايير دولية في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، إدراكا لواجباتها التي قامت الجامعة على أساسها وهي العناية بالعلوم الشرعية والعربية والإنسانية والاجتماعية.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي د. فهد العسكر، أن المعهد يعمل على بناء معايير دولية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة وتبني مشروع يتكون من مجموعة من المراحل الرئيسة والخطوات التي تتضمن ورش عمل ودراسات وأبحاث تمثل مدخلات رئيسة لبناء المعايير، والمعهد يعمل على العناية بقضايا الإعجاز العلمي في القرآن والسنة وفق منهج علماء المسلمين في تفسير كتاب الله عز وجل وشروح السنة النبوية المطهرة.

وبيَن د. العسكر أن المعهد يعتزم العمل على بناء معايير دولية للأعجاز العلمي في القرآن والسنة يتم إشراك كافة الشرائح العلمية داخلياً وخارجياً في بنائها، وهذا ما يمكن أن يجعل هذا العمل مرجعاً ذا صبغة علمية ودولية يتم الرجوع إليها من قبل العلماء وفي كل ما يمت بصلة إلى قضايا الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.