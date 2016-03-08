16 دولة تشارك في «بينالي عسير» لرسوم الأطفال

تستعد الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير لإقامة بينالي عسير الدولي لرسوم الأطفال في نسخته الثالثة مطلع رجب المقبل بقرية ابن حمسان التراثية بخميس مشيط.

وبحسب مدير عام التعليم جلوي آل كركمان، فإن 16 دولة ستشارك في فعالياته لهذا العام، لافتاً إلى أن الأعمال المشاركة تتجاوز 3000 عمل فني من مختلف الأعمار.

من جهته، أوضح المنسق العام للبينالي خالد الشهري، أن المملكة حققت مراكز متقدمة في الفئة العمرية من 6-9 سنوات، كما حققت المراكز الثلاثة الأولى في فئة التربية الخاصة، وحققت سبع إدارات تعليمية سعودية مراكز متقدمة حيث تصدرت إدارة تعليم الشرقية الترتيب، تليها إدارة تعليم الرياض، ثم إدارة تعليم جدة، وتأتي إدارة تعليم تبوك رابعة، ثم إدارة تعليم الأحساء، تليها إدارة تعليم عنيزة، وسابعا تأتي إدارة تعليم حائل.

وأكد الشهري أنه تقرر إقامة البينالي والمعرض الدائم المصاحب له في قرية ابن حمسان التراثية بخميس مشيط، كونها رافدا سياحيا يحظى بالعديد من الزوار، مؤكدا أنه سيتم تنظيم رحلات طلابية لجميع مدارس المنطقة (بنين، بنات) لزيارة المعرض والاطلاع على اللوحات والأعمال المعروضة فيه على مدى الأيام التي سيتم إقامة المعرض خلالها، مؤكدا أنه سيتم الحرص على إبقاء المعرض متاحا لأطول مدة ممكنة، لتكون الاستفادة منه أعم وأشمل.