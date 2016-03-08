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سفير كوسوفو: المملكة المناصر الأول للإسلام ومهوى قلوب المسلمين

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سفير كوسوفو: المملكة المناصر الأول للإسلام ومهوى قلوب المسلمين سفير كوسوفو: المملكة المناصر الأول للإسلام ومهوى قلوب المسلمين

    وصف السفير الكوسوفي لدى المملكة د. رجب بويا المملكة بالدولة الرائدة في نصرة الإسلام والمسلمين والتي لها مكانة عظيمة في قلوبهم.

جاء ذلك خلال زيارته الجامعة الإسلامية ولقائه مديرها د. إبراهيم العبيد، مشيراً خلال حديثه إلى أنه كان أحد طلاب الجامعة الإسلامية وقد تخرج فيها، وعاش سنوات في المملكة واكب خلالها القفزات الحضارية التي شهدتها، معبرا عن صادق الشكر والتقدير على ما تقدمه الجامعة من خدمات ورعاية لطلاب جمهورية كوسوفو في الجامعة معرباً عن أمله في زيادة أعداد المنح المقدّمة للطلاب للالتحاق بالجامعة.

من جهته رحّب د. العبيد بالسفير، مبيّناً أن الجامعة مؤسسة تعليمية تعنى بالتعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع ومنارة معرفية إسلامية، عالمية الرسالة، سعودية التبعية، وهي هدية حكومة المملكة لأبناء المسلمين، وهي جامعة رائدة متميزة في العلوم الشرعية والعربية وسائر مجالات المعرفة يدرس فيها طلاب من كافة أنحاء العالم.

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