وزراء الإعلام بدول الخليج يعقدون اجتماعهم ال 24 بالرياض.. اليوم

يعقد وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم (الثلاثاء) في الرياض الاجتماع ال 24.

وأوضح خالد بن سالم الغساني الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، أن الوزراء سيناقشون عدداً من التوصيات المرفوعة من اجتماع الوكلاء التحضيري من بينها توصيات الاجتماع الأول للجنة التحرك الإعلامي المشترك لدول مجلس التعاون الذي عقد في الأول من شهر مارس الجاري، وعدد من المذكرات المقدمة من الأمانة العامة لمجلس التعاون التي تتناول العديد من الموضوعات منها مذكرة الأمانة العامة حول قرار المجلس الأعلى في دورته ال 36 والخاص بإبراز الصورة الحقيقية للإسلام ومواجهة حملات الكراهية والتعصب والتطرف والطائفية، وكذلك توصيات اللجنة الفنية المختصة في القوانين والأنظمة والتشريعات الإعلامية المشتركة بدول المجلس.

وأفاد الغساني، بأن الوزراء سينظرون في التوصيات التي رفعها وكلاء وزارات الإعلام حول عمل اللجان الإعلامية المختلفة التي عقدت اجتماعاتها خلال الفترة الماضية تحت مظلة مجلس التعاون وتضمنت توصيات في مجال تعزيز العمل الإذاعي والتلفزيوني وفي مجال الإعلام الإلكتروني بين دول المجلس وما تحقق في مجال التحرك الإعلامي الخارجي للدول الأعضاء.

يذكر أن وكلاء وزارات الإعلام قد اختتموا اجتماعهم التحضيري للاجتماع ال 24 لوزراء الإعلام أمس الاثنين في الرياض.