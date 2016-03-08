الخبز السعودي يسد رمق النازحين السوريين

تواصل الحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سورية تأمين الخبز للأشقاء السوريين النازحين في الشمال السوري عن طريق مكتبها في تركيا، وذلك ضمن المشروع الغذائي (شقيقي قوتك هنيئاً) مستهدفة بذلك النازحين في محافظات ادلب وحلب واريافهما والمخيمات المجاورة لها.

وتستمر الحملة في تأمين النازحين السوريين بمادة الخبز منذ عام 2013م عن طريق المخابز المتنقلة الممتدة على الشريط الحدودي التركي السوري التي تتجاوز الطاقة الانتاجية لها (60) ألف رغيف خبز يومياً توزع مجاناً في معبري باب السلامة وباب الهوى، بالإضافة لتكفل لحملة بكامل مصاريف تشغيلها وتوفير المواد الأولية من طحين ووقود وخلافه لهذه المخابز.

وقال مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا خالد السلامة إن هذا المشروع لاقى اصداء طيبة لدى الاشقاء السوريين النازحين لما له من أثر كبير في توفير مادة الخبز الاساسية لكل اسرة حيث غطت المخابز احتياجات النازحين السوريين في مخيمات (باب السلامة، سجو للأيتام) في منطقة إعزاز بريف محافظة حلب وعلى مقربة من معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا، إلى جانب مناطق حارم وسلقين ومخيمات (عائدون، صامدون، قادمون، غلوبل هيومن تيرين) في ريف محافظة إدلب قرب معبر باب الهوى الحدودي.

من جانبه أكد المدير الاقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أنه في ظل امتداد الازمة السورية لعامها الخامس على التوالي وتزايد احتياج النازحين للمواد الغذائية الاساسية، فقد عملت الحملة على زيادة الطاقة الانتاجية لمشروع "شقيقي قوتك هنيئاً" لتصبح (120) الف رغيف خبز يومياً من خلال اربعة مخابز متنقلة في الشمال السوري وذلك انفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الامين وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - في ايلاء الشقيق السوري كامل الاهتمام والرعاية وتتبع احتياجاته وتغطيتها وواصلاً شكره للشعب السعودي الذي يستمر في ضرب اروع الامثلة في التراحم والتأخي، سائلا الله العلي القدير أن لا يحرمهم الاجر والثواب.

الجدير بالذكر أن الحملة الوطنية السعودية نفذت مشروع "شقيقي قوتك هنيئاً" في لبنان في العام المنصرم من خلال تقديم ما يقارب 30 الف رغيف خبز بشكل يومي.