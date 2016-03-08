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الخدمة المدنية وديوان المظالم يناقشان مبادرة «تاج»

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الخدمة المدنية وديوان المظالم يناقشان مبادرة «تاج» الخدمة المدنية وديوان المظالم يناقشان مبادرة «تاج»

    عقد عبدالله الملفي نائب وزير الخدمة المدنية، صباح أمس (الثلاثاء) اجتماعاً مع الشيخ علي الحماد نائب رئيس ديوان المظالم، والوفد المرافق من ديوان المظالم، وذلك ضمن مبادرة التكامل والتعاون مع الأجهزة الحكومية (تاج) التي أطلقها وزير الخدمة المدنية خالد العرج، وناقش الطرفان خلال الاجتماع أوجه التعاون المشتركة، وتوحيد وتكامل الجهود فيما بينهما من خلال مبادرة (تاج) لتحقيق هدف الوزارة الاستراتيجي والمتمثل في الحد من المركزية والانفتاح على جميع أجهزة الدولة، وتعزيز التكامل بما يخدم المصلحة العامة.

يذكر أن مبادرة تاج تهدف إلى سرعة إنجاز التعامل بين وزارة الخدمة المدنية والأجهزة الحكومية من خلال تشكيل فريق عمل ثنائي بين الوزارة، وكل جهاز حكومي سعياً منها إلى تحقيق سرعة إنجاز المعاملات بين الوزارة، ونظيراتها من الأجهزة الحكومية الأخرى، إلى جانب زيادة مستوى الإلمام لدى الأجهزة الحكومية بنصوص ومواد نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والعمل بمقتضاها، بالإضافة إلى معرفة وزارة الخدمة المدنية لتحديات العمل في الجهاز الحكومي المعني.

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