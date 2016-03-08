جوانب مشرقة في التطور التقني يستغلها دعاة الموت والخراب لتدمير الأجيال

تعتبر الألعاب الإلكترونية واحدة من أهم مجالات الترفيه في عصرنا هذا، حيث يشهد سوقها الاقتصادي نمواً كبيراً في ظل التنافس بين الشركات التقنية المنتجة.. فعلى المستوى الوطني بلغ حجم إنفاق الطفل السعودي على ألعاب الترفيه الإلكتروني بنحو 15 ألف ريال سنويًا، وأن السوق السعودية تستوعب ما يقرب من 3 ملايين لعبة إلكترونية في العام الواحد، منها عشرة آلاف لعبة أصلية والباقي تقليد، كما أن أسواق المملكة استوعبت حوالي مليونا و800 ألف جهاز بلاي ستيشن، وأن أكثر من 40% من البيوت السعودية يوجد لديها جهاز واحد على الأقل.

وبرغم الجانب الإيجابي المشرق للتطور التقني بما في ذلك التطور الحاصل في قطاع الترفيه إلا أن هناك دائماً من يستغل سلبيات هذه التقنية ويحولها إلى أداة لتنفيذ وتحقيق أهدافه ومآربه سواءً كانت اقتصادية أو سياسية أو دينية، أو ثقافية أو اجتماعية.

إنفاق الطفل السعودي على ألعاب الترفيه الإلكتروني 400 دولار سنوياً

متعة وتسلية.. وخطر

يتحدث أحمد الموركي باحث في شؤون الجماعات المتطرفة والإعلام الجديد: عُرف اللعب على أنه نشاط قد يكون موجه أو غير موجه يقوم به الأطفال بغرض تحقيق المتعة والتسلية، ويستخدمها الكبار ليساعدهم في تنمية سلوكهم وشخصياتهم في جوانبها المختلفة العقلية والجسمية والوجدانية، حيث يركز هذا التعريف على المتعة والتسلية بالنسبة لمن يمارسه، وهناك من يطلق عليها الألعاب الرقمية إلا أن مصطلح الألعاب الالكترونية أشمل وأعم حيث تعرف بأنها "نشاط ترويحي ظهر في أواخر الستينيات، وهو نشاط ذهني بالدرجة الأولى يشمل كلا من: ألعاب الفيديو الخاصة، ألعاب الكمبيوتر، ألعاب الهواتف النقالة، بصفة عامة، حيث يضم كل الألعاب ذات الصبغة الإلكترونية، وهي برنامج معلوماتي للألعاب، يمارس هذا النشاط بطريقة تختلف عن الطريقة التي تمارس بها الأنشطة الأخرى كون الوسائل التي تعتمد عليها هذه الأخيرة خاصة بها، ونقصد بذلك الحواسيب المحمولة والثابتة، الهواتف النقالة، ألعاب الفيديو المتحركة والمحمولة، التلفاز إلى غير ذلك من الوسائط، وقد تمارس هذه الأخيرة بشكل جماعي عن طريق شبكة الانترنيت أو بشكل فردي. وقد لوحظ خلال العقد الأخير دخول المنتفعين على الخط واستغلال الألعاب الالكترونية في أعمال غير أخلاقية لتنفيذ أجندتهم سواءً كان هؤلاء المنتفعين أفراداً أو مؤسسات أو منظمات أو عصابات كل حسب غايته وأهدافه. ولعل أسوأ استخدام لها في هذا العقد كان في استدراج الأطفال من قبل المؤيدين والمنتمين للجماعات الإرهابية بهدف استقطابهم، ومن قبل الجنسيين سواءً كانت أهدافهم مادية من خلال ابتزازهم وابتزاز أسرهم والمتاجرة بهم. أو استغلال الأطفال عبرها لأهداف جنسية بحتة.

الموركي: دخول المنتفعين على الخط واستغلال الألعاب في أعمال غير أخلاقية

إستراتيجية معلوماتية

يضيف الموركي: ظل الإرهابيون لمدد طويلة يبحثون عن وسائل آمنة تلبي احتياجاتهم التنظيمية كالاتصال والتخطيط والتجنيد والتدريب والتمويل، بعد التضييق عليهم من قبل الأجهزة الأمنية ليس في الداخل فقط وإنما على مستوى العالم. وحينما ظهرت شبكة الانترنت بكل ما تحمله من مزايا مختلفة كانت هي طوق النجاة لهذه الجماعات ومن يؤيدها أو يتعاطف معها. وقد استطاعت في فترات سابقة تسخير هذا العالم الافتراضي لتحقيق أهدافها وأجندتها، وعندما التفت القوى الدولية إلى هذه الجماعات في دهاليز هذه الشبكات وبدأت في ملاحقتها من خلالها لجأت هذه الجماعات إلى استخدام هذه الشبكات بكل حيطة وحذر فأصبحت تستخدم الأمنيات التقنية كالتخفي والتشفير. وبرغم أنه لا توجد تأكيدات جازمة حتى الآن على الأقل في المملكة عن استخدام هذه الجماعات للألعاب الالكترونية على المستوى المعلوماتي، عدا بعض التقارير التي أشارت إلى ذلك ؛ إلا أنه ليس ببعيد أن تقوم هذه الجماعات والمنظمات باستغلال الألعاب الالكترونية في تنفيذ أجندتها المتمثلة في التخطيط والاستقطاب والتواصل الآمن، خصوصاً أن لدى هذه الجماعات توجه نحو استخدام الألعاب كما لمسنا ذلك في الإستراتيجية السابقة. إذن فالإستراتيجية الآنية ذات العلاقة باستغلال الألعاب الالكترونية تتمثل في استخدام هذه الألعاب على المستوى المعلوماتي المتعلق باستغلالها كما ذكرنا في عمليات الاستقطاب والتجنيد والتواصل بين هذه الجماعات والتخطيط لأي عمليات إرهابية.

العقيد الغفيلي: الإرهاب الإلكتروني يحاول جعل العنف أمراً اعتيادياً

العنف في الألعاب للجاذبية

يتفق العقيد فهد الغفيلي مدير إدارة المعلومات والانترنت بوزارة الداخلية حول تأسيس نوع جديد من الإرهاب الإلكتروني، وهذا النوع من الإرهاب يستخدم التسويق ووسائل الاتصالات الرقمية الارهاب الالكتروني يحاول جعل العنف أمراً إعتيادياً. والتنظيمات الارهابية تستخدم هذه الاستراتيجية الجديدة للتغرير بالأطفال والمراهقين.

وأوضح الغفيلي: حسب تحليل العديد من الباحثين: أشار واتسون إلى أن تنظيم قام بإجراء بعض التعديلات البرمجية على شيفرات العديد من الألعاب وأضاف إليها صوراً وخلفياتٍ وأصواتاً مختلفة. حيث تم تصميم السيارات في لعبة سرقة السيارات الكبرى بطريقة تجذب صغار السن من المشتركين في اللعبة بالإضافة إلى التكبيرات التي يطلقها المهاجمون أثناء إطلاق النار على افراد الجيش الأمريكي). بالإضافة إلى أن شعار تنظيم داعش يظهر بجانب شعار اللعبة (GTA). وتعد هذه اللعبة التي طورتها شركة روك ستار نورث الأسكتلندية، (Rockstar North)، من أكثر الألعاب الرقمية شهرة على مستوى العالم وقد بيع منها أكثر من أربعة وثلاثين مليون نسخة. وصدرت النسخة الخامسة منها. أما لعبة آراما الشهيرة والتي انتجت بواسطة شركة بوهيميا التشيكية لتطوير الألعاب الرقمية، فقد قامت الشركة بإضافة تقنيات عالية جداً تشعر اللاعب وكأنه في معركة حقيقية. وفي النسخة الثالثة من اللعبة أدرجت الشركة خياراً يمكن اللاعبين من المحاربة والقتل. ولكن المفاجأة أن مجموعة من مناصري تنظيمات الارهاب تمكنوا من التلاعب بشيفرات اللعبة وتمكين اللاعبين من القتال لمصلحة الارهابيين.