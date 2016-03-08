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اليوم.. استكمال مرافعة الدفاع بمحاكمة "مرسى" و10 آخرين بالتخابر مع قطر

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اليوم.. استكمال مرافعة الدفاع بمحاكمة "مرسى" و10 آخرين بالتخابر مع قطر اليوم.. استكمال مرافعة الدفاع بمحاكمة "مرسى" و10 آخرين بالتخابر مع قطر
تستكمل اليوم الثلاثاء الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، خلال نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، مرافعة دفاع المتهم السابع "أحمد إسماعيل ثابت".

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.


>- محامى المتهم السابع بـ"التخابر مع قطر" يدفع بجهل موكله عمل قناة الجزيرة لقطر

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