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كشف لغز مقتل ربة منزل "خنقا" على يد حماتها بالبحيرة

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كشف لغز مقتل ربة منزل "خنقا" على يد حماتها بالبحيرة كشف لغز مقتل ربة منزل "خنقا" على يد حماتها بالبحيرة
تمكن رجال مباحث البحيرة، برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية، من كشف لغز المحضر رقم 3199/2016 إدارى مركز شرطة كوم حمادة والخاص بشأن وفاة "و ن إ" ربة منزل ومقيمة قرية كفر مجاهد دائرة المركز.

وتوصلت تحريات فريق البحث، الذى قاده العميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة " س م ع " ربة منزل ( والدة زوج المتوفاة ) لخلافات أسرية فيما بينهم .

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت يقيامها بإرتكاب الواقعة بطريق الخطأ حال قيام والد زوج المجنى عليها بالنداء عليها لجلب شاحن الهاتف المحمول الخاص به تجاهلته ولم تمتثل لأمره الأمر الذى آثار حفيظة المتهمة فقامت بنهرها علي ذلك ونشبت بينهما مشاجرة تبدلا فيها التدافع بالأيدى وأثناء قيام المتهمة بجذب المجنى عليها من الإيشارب التي كانت تردديه قامت بالضغط على عنقها بواسطة الإيشارب مما أدي لخنقها ووفاتها.

وأضافت أنه عقب اكتشافها وفاة المجنى عليها حاولت إخفاء معالم الواقعة وإضفاء صفة الوفاة الطبيعية وقيامها وأهلها بنقل المجنى عليها للوحدة الصحية بشابور للتصريح بالدفن إلا أن مفتشة الصحة إشتبهت فى الوفاة جنائياً.

ولاقى سرعة كشف غموض الواقعة وضبط الجانية، الأثر الطيب من أهالى القرية وأهل المجنى عليها وتقدم العديد منهم بالشكر لقيادات المديرية .

المباحث تكشف لغز مقتل ربة منزل بالبحيرة
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