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تجديد حبس عاطل متهم بترويج طوابع مخدرة على المواطنين بالبساتين

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تجديد حبس عاطل متهم بترويج طوابع مخدرة على المواطنين بالبساتين تجديد حبس عاطل متهم بترويج طوابع مخدرة على المواطنين بالبساتين
جدد قاضى المعارضات بمحكمة المعادى، أمس، حبس عاطل، متهم بترويج الطوابع المخدرة على المواطنين بمنطقة البساتين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت البداية عندما وردت معلومات لمباحث قسم البساتين تفيد ترويج "ع.أ" الطوابع المخدرة على المواطنين فى منطقة البساتين، وعلى الفور تم إعداد التحريات المناسبة التى أثبتت صحة الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، والحصول على إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته 62 طابع مخدر"، وحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وبمواجهة النيابة للمتهم بالمضبوطات، اعترف بارتكابه الواقعة، وبناء عليه أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد القانونى له فى الميعاد.

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