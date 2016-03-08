حبس نقاش لاتهامه بحيازة سلاح نارى وذخيرة بالعمرانية

أمرت نيابة العمرانية بحبس نقاش 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية تفيد حيازة نقاش يدعى "م.ع" لسلاح نارى بدون ترخيص بمسكنه، وبإعداد كمين له تم القبض عليه وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" و7 طلقات، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات لاستخدامها فى الدفاع عن نفسه، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

حبس سائق 24 ساعة بتهمة الإخلال بآداب الجلسة فى "التخابر مع قطر"