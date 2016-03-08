أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
عمرو أديب: «أنا بسمع عن وصول الدعم لمستحقيه من وأنا بلبس شورت» -
«زراعة» البرلمان: «هنجوز الكلاب البلدي بالأجنبي لتوفير الدولار» -
وكيل «زراعة البرلمان» عن «مدارس تزاوج الكلاب»: هنجوز البلدي بالأجنبي -
برهامي: فتاة التحرش بالشرقية «مُجرمة» نزعت حياءها وطهارتها -
عمرو أديب: «الأسعار تخض.. الناس هتاكل منين وتعيش إزاي؟» -
مساء dmc - د/ السيد البدوي: الاستثمار أمن قومي .. والمستثمر الأجنبي لا يتحمل مانتحمله -
الشرطة النرويجية: العثور على طرد مفخخ في وسط العاصمة واعتقال مشتبه به -
محافظ الجيزة يتحدث عن تطوير الشوارع لذوي الاحتياجات الخاص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس نقاش لاتهامه بحيازة سلاح نارى وذخيرة بالعمرانية

Google+ Print
حبس نقاش لاتهامه بحيازة سلاح نارى وذخيرة بالعمرانية حبس نقاش لاتهامه بحيازة سلاح نارى وذخيرة بالعمرانية
أمرت نيابة العمرانية بحبس نقاش 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية تفيد حيازة نقاش يدعى "م.ع" لسلاح نارى بدون ترخيص بمسكنه، وبإعداد كمين له تم القبض عليه وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" و7 طلقات، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات لاستخدامها فى الدفاع عن نفسه، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.


>حبس سائق 24 ساعة بتهمة الإخلال بآداب الجلسة فى "التخابر مع قطر"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365