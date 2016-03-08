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اليوم.. الحكم على 4 من متهمى "أحداث عنف الزيتون"

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اليوم.. الحكم على 4 من متهمى "أحداث عنف الزيتون" اليوم.. الحكم على 4 من متهمى "أحداث عنف الزيتون"
تصدر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها بإعادة محاكمة 4 متهمين من بينهم متهمًا محبوس والتى كانت المحكمة قد أصدرت بحقهم حكمًا بالسجن المؤبد فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف وشغب الزيتون".

يصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

وكانت النيابة قد اسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: التجمهر والبلطجة والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والتظاهر من دون ترخيص وتكدير السلم العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.


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