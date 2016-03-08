تنوع علاجات فيروس C يتيح اختيار العلاج الأنسب للمريض دون مضاعفات

أكد الدكتور عمر هيكل أستاذ الكبد والجهاز الهضمى رئيس الجمعية القومية للكبد، أن هناك أكثر من بروتوكول لعلاج فيروس سى.

وقال الدكتور عمر هيكل، إن تعدد علاجات فيروس سى ميزة للمريض المصرى لا تتوافر لعدد كبير من المرضى فى الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الميزة تتيح إمكانية اختيار العلاج الأمثل والمناسب لكل مريض حسب درجة التليف، موضحا أن وزارة الصحة قامت بدور كبير فى توفير كل الأدوية بمختلف أنواعها فى متناول المريض المصرى بسعر يساوى 1% من سعره العالمى.

وأوضح أستاذ الكبد والجهاز الهضمى: يوجد حاليا عدة أدوية لعلاج فيروس سى جميعها صالحة لعلاج النوع الجينى الرابع مثل عقار الأوليسيو مع السوفالدى، والسوفالدى مع الدكلانزا والكيوريفو والهارفونى، مشيرا إلى أنه سيتم طرح عقاقير أخرى أكثر فعالية خلال 2016 و2017، وستعطى نتائج مشجعة.

وأشار الدكتور عمر هيكل إلى أن هناك قواعد وشروط لابد أن يلتزم بها المريض قبل تناول علاجات فيروس سى، منها ضبط مستوى السكر بالدم وعلاج قصور وظائف الكلى المصاحب أحيانا لمرضى السكر، والامتناع عن التدخين والمسكنات، وأدوية الاكتئاب والأدوية النفسية، وعلاج دوالى المرىء، مؤكدا ضرورة لتأكد من استقرار ضغط الدم وانتظام ضربات القلب وعدم هبوط عضلة القلب قبل بداية العلاج.

بنسب شفاء 100%.. FDA تطرح عقار "فلباتاسوفير" لعلاج فيروس C نهاية 2016

أستاذ كبد: 4 بروتوكولات للقضاء على فيروس C أضعفها المعتمد على الإنترفيرون