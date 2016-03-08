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رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح جناح عمليات بمستشفى الشاطبى بتكلفة 7ملايين جنيه

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رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح جناح عمليات بمستشفى الشاطبى بتكلفة 7ملايين جنيه رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح جناح عمليات بمستشفى الشاطبى بتكلفة 7ملايين جنيه
يفتتح الدكتور رشدى زهران، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور إبراهيم مخلص عميد كلية الطب، اليوم الثلاثاء، جناح العمليات الجديد بمستشفى الشاطبى الجامعى للنساء والتوليد بتكلفة 7 ملايين جنيه بتبرع من شركة فاركو للأدوية واحدى المستشفيات الخاصة ورجال الأعمال.

وقال الدكتور عماد خليفة، رئيس أقسام النساء والتوليد بجامعة الإسكندرية، أن الجناح الجديد تم تجهيزه كاملاً من حيث البنية الأساسية والأجهزة لخدمة حالات الولادة والطورئ مجاناً، ويضم خمس غرف للعمليات وغرفة لحديثى الولادة وغرفة للإفاقة واستراحة للأطباء، كما تم تجهيز جناح التعقيم الملحق بالعمليات بأجهزة تعقيم حديثـة.


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