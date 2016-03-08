إكرامي: لا يوجد حارس مرمى في مصر يصلح للأهلي

يرى إكرامي الشحات أسطورة حراسة مرمى مصر والنادي الأهلي السابق أن الفريق الأحمر لا يحتاج للتعاقد مع حارس مرمى بعد نهاية الموسم الجاري.

وقال إكرامي خلال استضافته بقناة (الحياة 2): "شريف إكرامي يؤدي بشكل جيد للغاية بغض النظر عن الإصابة، وأحمد عادل عبد المنعم، وكذلك مسعد عوض".

وأضاف: "لا يوجد حارس مرمى في مصر يصلح للعب للأهلي، لأن شخصية الفريق مختلفة عن أي فريق آخر في مصر، ومن الممكن استثناء أحمد الشناوي في الزمالك".

وواصل: "مسعد عوض أفضل من كل حراس مرمى مصر، ولكن يحتاج فقط للمشاركة بشكل أكبر، حيث لم يلعب سوى 10 مباريات الموسم الماضي أثناء إصابة شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم".

وبرر إكرامي حديثه: "ما يؤكد كلامي أن النادي الأهلي لا يفكر في ضم حارس مرمى، لأن التعاقد مع لاعب في هذا المركز، إما يكون أفضل من الباقيين أو أن يشارك بصفة أساسية".