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بالأسماء.. رجال أعمال يتبرعون بـ4.5 مليون لمبادرة"مطروح بتصبح على مصر"

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بالأسماء.. رجال أعمال يتبرعون بـ4.5 مليون لمبادرة"مطروح بتصبح على مصر" بالأسماء.. رجال أعمال يتبرعون بـ4.5 مليون لمبادرة"مطروح بتصبح على مصر"
أعلنت محافظة مطروح، أن مشاركة رجال الأعمال وأبناء المحافظة، الذين استجابوا لدعوة اللواء علاء محافظ مطروح للمشاركة فى مبادرة " مطروح بتصبح على "، ارتفعت حتى الآن إلى 4 مليون و450 ألف جنيه، بالإضافة إلى الدعم بالاتصالات التليفونية من أبناء المحافظة، تلبية للمبادرة الوطنية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحت عنوان "صبح على مصر"، للمساهمة والمشاركة فى جهود التنمية.

جاء على رأس قائمة المتبرعين، شركات الاستثمار ورجال الأعمال أصحاب المشروعات السياحية والعقارية بالساحل الشمالى ومطروح مطروح، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال والمقاولين من أبناء مطروح، وتبرعات العاملين بديوان عام المحافظة والمديريات والمصالح الحكومية المختلفة.

وأضاف بيان لمحافظة مطروح، أن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، يهيب بأبناء المحافظة ورجال الأعمال، باستمرار دعم المبادرة مساهمة في بناء الوطن، مؤكداً أن محافظة مطروح يعود إليها السبق دائماً فى تلبية نداء الوطن.

وأشار المحافظ إلى أنه سبق قيام أبناء المحافظة و رجال الأعمال المخلصين بالتبرع بمبلغ 6 ملايين جنيه، لصالح صندوق تحيا مصر خلال مؤتمر مطروح الاقتصادي الدولى الأول، ويعد ذلك مبعثا للفخر والاعتزاز، لما يقدمه أبناء الصحراء الغربية بضرب المثل للوطنية.

محافظ مطروح يطلق مبادرة "مطروح بتصبح على مصر" وتجميع 3 مليون جنيه

بالصور.. محافظ مطروح يجتمع بمجلس حكماء مطروح تمهيدا لتدشينه

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