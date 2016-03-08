حجز "مسن" متهم بالتحرش بطفلة فى كفر الشيخ لحين ورود تقرير الطبيب الشرعى

قرر محمد غزالة، رئيس نيابة فوه، تحت اشراف المستشار محمد الزنفلى، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ، حجز "م.ا" 65 سنة لاتهامه بالتحرش بالطفلة "ب.ا.ا" 11 سنة بالصف الخامس الابتدائى بقرية سنديون داخل الكشك الخاص به، لحين ورود تقرير الطبيب الشرعى الذى يحدد ما إذا كانت هناك حالة تحرش بالطفلة أم لا، وإن كانت عملية الاغتصاب تمت أم لا .

كان والد الطفلة قد توجه مساء أمس، لصاحب الكشك للتعبير عن غضبه لما حدث منه تجاه طفلته بحضور عدد من الأهالى الذين تعدوا على صاحب الكشك، وحاولوا إبعاد والد الطفلة عنه حتى لايفتك به، وحطموا الكشك وتم التعدى على صاحبه، وتوجه والد الطفلة لمركز شرطة فوه لتحرير محضر ضد صاحب الكشك واتهمه بالتحرش بطفلته ومحاولة اغتصابها .

واحتد النقاش بين أهالى القرية بالعجوز وقاموا بإشعال النيران فى الكشك، وبحضور رجال مباحث فوه تم اقتياد الرجل المسن لمركز الشرطة، وبعرضه على النيابة قررت احتجازه لحين عرض الطفلة على الطب الشرعى وورود التقرير للتأكد من تعديه عليها.

نيابة فوه تحقق مع عجوز بتهمة محاولة اغتصاب طفلة بكفر الشيخ

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