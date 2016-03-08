مؤتمر دولى للتدريب والتطوير فى مؤسسة التعليم العالى بجامعة كفرالشيخ

تنظم جامعة كفرالشيخ تحت رعاية الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة، المؤتمر الدولى الثالث للتدريب والتطوير فى مؤسسة التعليم العالى تحت عنوان" الجدارات المطلوبة للموارد البشرية عام 2030م " فى الفترة من 26-27 أبريل 2016م القادم تحت رعاية كل من معالى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ووزير الاستثمار، بالاشتراك مع جامعات بنى سويف وقناة السويس والزقازيق.

قال الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المؤتمر يهدف إلى إعداد وتنمية الكوادر البشرية الأكاديمية، طبقاً لمتطلبات القرن الحادى والعشرين، لقيادة مؤسسات التعليم العالى المصرى والنهوض به للتحول إلى نهضة اقتصادية واجتماعية تبنى الاقتصاد المعرفى كأساس للتنمية.

- جامعة كفرالشيخ تشارك فى مؤتمر دولى لتنمية الموارد البشرية