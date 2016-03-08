"الجبلاية" يدعو النجم الفرنسى "مالودا" لزيارة الأقصر وأسوان ترويجاً للسياحة

وجه جمال علام، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، دعوة للنجم الفرنسى فلوران مالودا لاعب وسط وادى دجلة، لزيارة الأقصر وأسوان، ترويجاً للسياحة المصرية، مؤكداً أن الجبلاية ستقوم بتنظيم كافة جوانب الرحلة.

وأوضح رئيس الجبلاية، خلال تصريحاته لبرنامج "مع شوبير"، ان وجود نجم عالمى بحجم "مالودا" فى مصر، يمثل ترويجاً للسياحة بشكل كبير، خاصة فى ظل حرص اللاعب الفرنسى على ذلك، مؤكداً أن التقاط النجم الصور التذكارية مع المعالم الأثارية المتواجدة فى الأقصر وأسوان، مثل معبد حتشبسوت ومعبد الكارنك، وغيرها من المعابد، سيساهم فى ترويج السياحة المصرية، قبل حلول فصل الصيف.

مالودا يواصل مهمته فى صناعة أهداف دجلة

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